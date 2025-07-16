Правительство Шмыгаля ушло в отставку

Денис Шмыгаль (Иллюстративное фото: пресс-служба Верховной Рады)

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что предполагает увольнение всего правительства. Об этом стало известно из трансляции, которую нардеп Голоса Ярослав Железняк вел из зала заседаний.

За отставку Кабинета министров проголосовал 261 нардеп. Кнопку "против" не нажал ни один избранник, еще четверо воздержались. Не голосовали 55 из присутствующих.

Теперь все министры получили статус исполняющих обязанности – до назначения нового состава правительства.

Шмыгаль официально подал в отставку 15 июля. Ранее президент Владимир Зеленский предложил возглавить правительство нынешнему первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко. В то же время он поддержал кандидатуру Шмыгаля на руководителя Министерства обороны.

Тем временем действующий руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах.

Шмыгаль занимал премьерскую должность с марта 2020 года – дольше всего за всю историю.