Надмірна бюрократія у Міноборони гальмувала навіть елементарні рішення – джерело

Співбесідники LIGA.net заявляють, що багато безпекових питань вирішуються через Шмигаля, а не Умєрова

Ілюстративне фото: Міноборони

Надмірно централізована бюрократія у Міністерстві оборони гальмувала ухвалення багатьох, навіть елементарних рішень, оскільки глава відомства Рустем Умєров нібито уникав залучення до буденної роботи, заявив для тексту LIGA.net колишній заступник глави МО.

Процеси у МО займали значно більше часу, аніж потрібно – зокрема, через те, що Умєров усіляко уникав включення у рутинну роботу, розповів один з ексзаступників міністра.

За його словами, це дуже гальмувало ухвалення багатьох, навіть елементарних рішень в умовах надто централізованої бюрократії, коли через канцелярію міністра проходять "кубічні метри різних паперів".

"Ти чекаєш можливості підписати у міністра абсолютно технічне рішення про перерозподіл коштів. Носишся Києвом, намагаючись його впіймати. Приїжджаєш на одну адресу – він тобі відписує, що вже поїхав на іншу. Так на розв'язання одного питання у тебе йде тиждень", – зазначив співрозмовник LIGA.net.

Він заявив, що врешті-решт заступники Умєрова напрацювали механізм – у разі нагальних потреб одразу звертатися напряму до нинішнього в.о. прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

LIGA.net не вдалося підтвердити цю інформацію з інших джерел. Проте троє співбесідників з керівних посад у МО й дотичних структур Сил безпеки та оборони повідомили, що дуже багато безпекових питань дійсно вирішуються за безпосередньої "участі та сприяння" Шмигаля.

Умєров не відповів на запит LIGA.net про коментар для цього тексту. Водночас у своєму звіті за два роки роботи посадовець називає одним зі своїх досягнень цифровізацію Сил оборони, тобто скорочення паперового документообігу.