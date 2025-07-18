Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны. Одна из тем – наращивание производства
18 июля Денис Шмыгаль провел первое совещание в качестве министра обороны со своими заместителями. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
На совещании обсудили ключевые задачи и вызовы, а именно: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами.
По его словам, подробно обсудили каждое направление.
"Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", – отметил глава Минобороны.
- Шмыгаль был назначен главой Минобороны 17 июля на заседании Верховной Рады. Свои голоса за это отдали 267 нардепов.
- Перед этим пятеро собеседников LIGA.net из разных структур Сил безопасности и обороны заявляли, что Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе Минобороны. В то же время, как отмечал глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Гудименко, если чиновник не поставит себе цель изменить ведомство, то проблемы только ухудшатся.
Комментарии (0)