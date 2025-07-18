Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны. Одна из тем – наращивание производства

По словам нового руководителя министерства, надо действовать результативно и быстро

Совещание в Минобороны (Фото:t.me/Denys_Smyhal)

18 июля Денис Шмыгаль провел первое совещание в качестве министра обороны со своими заместителями. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

На совещании обсудили ключевые задачи и вызовы, а именно: наращивание украинского производства, качественное обеспечение воинов, дебюрократизация и цифровизация процессов, усиление взаимодействия с международными партнерами.

По его словам, подробно обсудили каждое направление.

"Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно", – отметил глава Минобороны.