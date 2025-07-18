Шмигаль провів першу нараду в Міноборони. Серед тем – нарощення виробництва та забезпечення бійців

За словами нового керівника міністерства, треба діяти результативно та швидко

Нарада у Міноборони (Фото:t.me/Denys_Smyhal)

18 липня Денис Шмигаль провів першу нараду як міністр оборони зі своїми заступниками. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

На нараді обговорили ключові завдання та виклики, а саме: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

За його словами, детально обговорили кожен напрямок.

"Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", – зазначив голова Міноборони.