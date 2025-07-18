Шмигаль провів першу нараду в Міноборони. Серед тем – нарощення виробництва та забезпечення бійців
18 липня Денис Шмигаль провів першу нараду як міністр оборони зі своїми заступниками. Про це він повідомив у Telegram-каналі.
На нараді обговорили ключові завдання та виклики, а саме: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами.
За його словами, детально обговорили кожен напрямок.
"Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", – зазначив голова Міноборони.
- Шмигаля було призначено очільником Міноборони 17 липня на засіданні Верховної Ради. Свої голоси за це віддали 267 нардепів.
- Перед цим п'ятеро співбесідників LIGA.net із різних структур Сил безпеки та оборони заявляли, що Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі Міноборони. Водночас, як зазначав глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Гудименко, якщо посадовець не поставить собі за мету змінити відомство, то проблеми лише погіршаться.
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