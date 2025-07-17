Новым министром обороны стал Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA)

Верховная Рада назначила бывшего премьера Дениса Шмыгаля новым министром обороны. Об этом стало известно из трансляции нардепа от Голоса Ярослава Железняка.

За назначение проголосовали 267 нардепов. Трое избранников проголосовали против, 10 воздержались, еще 25 не голосовали. Фракция власти Слуга народа дала 200 голосов, 15 – группа Доверие, по 11 – Батькивщина и Платформа за жизнь и мир, 10 – За будущее, 9 – Восстановление Украины, один – Голос. Платформа и Восстановление преимущественно состоят из бывших членов запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Среди фракций против назначения выступили по одному избраннику от СН и Евросолидарности.

Накануне, 16 июля, президент Владимир Зеленский сообщил, что в обновленном правительстве через Минобороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Зато нынешний глава Минстратегпрома Герман Сметанин вернется на свою прежнюю должность и снова возглавит Укроборонпром.

Задачей для обновленного МО президент называл увеличение украинского производства вооружений.

Кроме назначения Шмыгаля, парламент повторно утвердил в должности министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Министры обороны и иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента, остальных членов правительства парламент назначает по представлению премьера.



Шмыгаль занимал премьерскую должность с марта 2020 года – дольше всего за всю историю.

Ранее, днем 17 июля, парламент назначил новым премьером Юлию Свириденко, бывшего первого вице-премьера, министра экономики. Это вторая женщина премьер-министр в истории Украины.

Кроме этого, Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства по представлению Свириденко: семь из 13 чиновников сохранили свои должности.