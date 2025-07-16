Зеленский подписал документы в Раду о назначении Шмыгаля министром обороны
В среду, 16 июля, президент Владимир Зеленский подписал документы к Верховной Раде о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны. О своем решении глава государства объявил в вечернем видеообращении.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", — заявил президент.
По словам президента, через Минобороны в обновленном правительстве будут управляться и стратегические отрасли промышленности.
В то же время действующий глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин станет руководителем Укроборонпрома.
"Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно велики. Но нужно больше", - подчеркнул Зеленский.
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