Зеленський підписав документи до Ради про призначення Шмигаля міністром оборони

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба уряду)

У середу, 16 липня, президент Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення виконувача обов'язків прем'єра Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Про своє рішення глава держави оголосив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони", – заявив президент.

За словами президента, через Міноборони в оновленому уряді управлятимуться також стратегічні галузі промисловості.

Водночас чинний виконувач обов'язків глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін стане керівником Укроборонпрому.

"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше", – наголосив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що вранці провів нараду зі Шмигалем, Сметаніним та виконувачем обов’язків міністра оборони Рустемом Умєровим.

"Ми домовились щодо нових підходів до управління сферою оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї, і української зброї повинно стати більше – більше в наших воїнів на фронті", – сказав він.

Президент зазначив, що відомство проведе аудит усіх домовленостей із партнерами. Йдеться про постачання за програмами допомоги, інвестиції в українське виробництво зброї та спільні проєкти.