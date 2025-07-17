Рада проголосовала за новое правительство: кто в списке

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства по представлению нового премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом стало известно из трансляции нардепа от Голоса Ярослава Железняка.

Назначение пакета из 13 министров поддержали 253 народных депутата.

Фракция власти Слуга народа дала 194 голоса "за", два "против", четыре воздержались, не голосовали 10. Правительство также поддержали 15 депутатов группы "Доверие", 13 из "За майбутнє" (не голосовал один), 10 из "Восстановление Украины" и 13 из "Платформы за жизнь и мир" (последние две – бывшая запрещенная пророссийская ОПЗЖ).

Кроме этого, за новый Кабмин проголосовал один депутат от Голоса, остальные же его коллеги или воздержались (семеро), или не голосовали (пятеро), или высказались против (один). Евросолидарность дала восемь голосов против, один избранник не проголосовал. В Батькивщине 11 депутатов воздержались, трое не голосовали.

Теперь в правительстве следующая конфигурация (жирным – те, кто получил новые или дополнительные должности):

→ Михаил Федоров стал первым вице-премьером и остался на посту министра цифровой трансформации;

→ Алексей Кулеба остался вице-премьером – министром развития общин и территорий;

→ Тарас Качка стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

→ Матвей Бедный остался министром молодежи и спорта;

→ Герман Галущенко возглавил Минюст (оставил должность министра энергетики);

→ Светлана Гринчук возглавила Минэнерго (перешла из Минзащиты окружающей среды);

→ Наталья Калмыкова осталась министром по делам ветеранов;

→ Игорь Клименко продолжает работать министром внутренних дел;

→ Оксен Лисовой остался главой Минобразования и науки;

→ Виктор Ляшко остается министром здравоохранения;

→ Сергей Марченко продолжает работать министром финансов;

→ Алексей Соболев возглавил Минэкономики;

→ Денис Улютин стал главой Министерства социальной политики, семьи и единства (Минсоцполитики + ликвидированное Минединства).

Впоследствии Рада должна проголосовать отдельно за назначение министров обороны и иностранных дел, поскольку их в парламент подает президент.