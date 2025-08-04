Зеленский пообещал дать бригадам больше возможностей покупать необходимое

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские бригады должны иметь больше возможностей покупать необходимое, в частности пикапы. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по результатам визита в Харьковскую область.

4 августа глава государства встретился с военными 92-й и 57-й бригад Вооруженных Сил Украины, которые удерживают позиции в регионе.

"В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности, о прямом финансировании для бригад – прежде всего финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же дать возможности самостоятельно, по своим потребностям, по своему выбору покупать также пикапы, другие необходимые средства", — сказал Зеленский.

Он добавил, что до сих пор много юридических сложностей и бюрократии. Президент пообещал упрощать все и давать больше возможностей бригадам.

Зеленский добавил, что во вторник, 5 августа, соберет Ставку по этому вопросу.

"Мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных", — подчеркнул он.