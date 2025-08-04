Зеленський пообіцяв дати бригадам більше можливостей купувати необхідне, зокрема пікапи
Українські бригади повинні мати більше можливостей купувати необхідне, зокрема пікапи. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за результатами візиту в Харківську область.
4 серпня глава держави зустрівся з військовими 92 і 57 бригад Збройних Сил України, які утримують позиції в регіоні.
"В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, що були ухвалені, зокрема, про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само дати можливості самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи, інші необхідні засоби", – сказав Зеленський.
Він додав, що досі багато юридичних складнощів і бюрократії. Президент пообіцяв спрощувати все й давати більше можливостей бригадам.
Зеленський додав, що у вівторок, 5 серпня, збере Ставку щодо цього.
"Ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових", – наголосив він.
- 1 серпня повідомлялося, що Міноборони запроваджує нові механізми для того, щоб дрони швидше і в достатній кількості потрапляли на фронт.
- 2 серпня МО за рішенням Ставки перерозподілило 8 млрд грн на нагальні потреби безпілотних підрозділів.
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