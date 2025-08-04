На Вовчанському напрямку ЗСУ фіксують найманців з Китаю та країн Африки – Зеленський

Україна реагуватиме на участь іноземців у бойових діях на боці окупантів, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На Вовчанському напрямку в бойових діях на боці Росії беруть участь найманці з Китаю, Пакистану, держав Африки та Центральної Азії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з військовими.

Глава держави зустрівся з бійцями 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо порушили питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад", – написав Зеленський.

Він додав, що на цьому напрямку українські захисники фіксують участь у бойових діях найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Президент пообіцяв реагувати.

Також Зеленський відзначив українських військових державними нагородами.

"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", – резюмував він.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

ДОПОВНЕНО О 17:40. Згодом Зеленський повідомив, що зустрівся з воїнами 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, які обороняють Липці в Харківській області.

"Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", – додав президент.

Окремо обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Зеленський пообіцяв опрацьовувати та розв'язувати проговорені питання.

Також глава держави відзначив захисників з 92 бригади державними нагородами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

21 червня ГУР повідомляло, що громадяни держав Центральної Азії дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури.

5 липня у розвідці заявили, що Росія хоче залучити військових з Лаосу до розмінування Курської області.