На Вовчанському напрямку ЗСУ фіксують найманців з Китаю та країн Африки – Зеленський

На Вовчанському напрямку ЗСУ фіксують найманців з Китаю та країн Африки – Зеленськийдоповнено
На Вовчанському напрямку в бойових діях на боці Росії беруть участь найманці з Китаю, Пакистану, держав Африки та Центральної Азії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з військовими.
Глава держави зустрівся з бійцями 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо порушили питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад", – написав Зеленський.
Він додав, що на цьому напрямку українські захисники фіксують участь у бойових діях найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Президент пообіцяв реагувати.
Також Зеленський відзначив українських військових державними нагородами.
"Для мене честь – бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", – резюмував він.
ДОПОВНЕНО О 17:40. Згодом Зеленський повідомив, що зустрівся з воїнами 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, які обороняють Липці в Харківській області.
"Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги", – додав президент.
Окремо обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Зеленський пообіцяв опрацьовувати та розв'язувати проговорені питання.
Також глава держави відзначив захисників з 92 бригади державними нагородами.
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