ЗСУ відбили штурм російської армії пункту пропуску "Гоптівка" на Харківщині
Російські війська здійснили штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" у Харківській області. Сили оборони відбили ворожий штурм, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
За його словами, російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів нібито захопила КПП "Гоптівка".
"У результаті бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії", – заявив начальник МВА.
Задоренко запевнив, що КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України.
ДовідкаКПП "Гоптівка" – пункт пропуску на українсько-російському кордоні, розташований у Харківській області. Розташований на кордоні з РФ, навпроти російського пункту "Нехотєєвка", приблизно за 40 км на північ від Харкова.
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