ВСУ отбили штурм российской армии пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области

КПП "Гоптовка" (Фото: Харьковская ОГА)

Российские войска совершили штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Силы обороны отбили вражеский штурм, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП "Гоптовка".

"В результате бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию", – заявил начальник ГВА.

Задоренко заверил, что КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Справка КПП "Гоптовка" – пункт пропуска на украинско-российской границе, расположенный в Харьковской области. Находится на границе с РФ, напротив российского пункта "Нехотеевка", примерно в 40 км к северу от Харькова. КПП "Гоптовка" – пункт пропуска на украинско-российской границе, расположенный в Харьковской области. Находится на границе с РФ, напротив российского пункта "Нехотеевка", примерно в 40 км к северу от Харькова.