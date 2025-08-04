ВСУ отбили штурм российской армии пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области
Российские войска совершили штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Силы обороны отбили вражеский штурм, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его словам, российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП "Гоптовка".
"В результате бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию", – заявил начальник ГВА.
Задоренко заверил, что КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины.
СправкаКПП "Гоптовка" – пункт пропуска на украинско-российской границе, расположенный в Харьковской области. Находится на границе с РФ, напротив российского пункта "Нехотеевка", примерно в 40 км к северу от Харькова.
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