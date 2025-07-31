Силы обороны юга: Россия не захватила Каменское, на окраинах есть украинские позиции
Информация об оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками не соответствует действительности. Об этом сообщили Силы обороны юга.
По словам военных, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.
"На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения", – отметили военные.
Аналитическое сообщество DeepState 31 июля сообщила, что российские войска якобы оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.
Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг информацию о якобы полном захвате города Часов Яр, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области.
"Это просто очередной российский вброс на ровном месте", – отметил военный.
- 17 июля спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил ЛИГА.net, что украинские силы уничтожают те малые группы россиян, которые заходят в Каменское.
- Внешняя разведка сообщила, что на начало июля 2025 года к ведению боевых действий против Украины Россия привлекла 700 000 военных.
- 30 июля министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что пока нет признаков, что летнее наступление россиян завершается, в то же время линия фронта стабилизирована.
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