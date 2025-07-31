Силы обороны юга: Россия не захватила Каменское, на окраинах есть украинские позиции

По словам военных, на северной и северо-восточной окраинах Каменского есть украинские позиции

Украинские военные (Фото: Силы обороны юга)

Информация об оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками не соответствует действительности. Об этом сообщили Силы обороны юга.

По словам военных, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

"На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения", – отметили военные.

Аналитическое сообщество DeepState 31 июля сообщила, что российские войска якобы оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов также опроверг информацию о якобы полном захвате города Часов Яр, расположенного в Бахмутском районе Донецкой области.

"Это просто очередной российский вброс на ровном месте", – отметил военный.