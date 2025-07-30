Летнее наступление россиян продолжается, но линия фронта стабилизирована – министр обороны

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Пока нет признаков, что летнее наступление россиян завершается, в то же время линия фронта стабилизирована. Об этом в интервью BBC сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Комментируя ситуацию на поле боя, он заявил, что россияне ежедневно атакуют позиции Сил обороны, практически по всей длине линии фронта оккупанты создают давление.

Где-то это давление сильнее, где-то количество боевых столкновений может быть десятки в день, где-то может быть единицы в день, но по всей линии фронта продолжается летнее наступление, констатировал Шмыгаль.

Министр добавил, что по состоянию на сегодня не видит признаков завершения летнего наступления.

"Но в целом фронт стабилизирован, линия фронта стабилизирована. И россияне демонстрируют неспособность сделать каких-то прорывных действий. А украинские Силы обороны наносят врагу огромные потери, обескровливают его и истощают", – сказал глава оборонного ведомства.