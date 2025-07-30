Літній наступ росіян триває, але лінія фронту стабілізована – міністр оборони

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Наразі немає ознак, що літній наступ росіян завершується, водночас лінія фронту стабілізована. Про це в інтерв’ю BBC повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Коментуючи ситуацію на полі бою, він заявив, що росіяни щодня атакують позиції Сил оборони, практично по всій довжині лінії фронту окупанти створюють тиск.

Десь цей тиск сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває літній наступ, констатував Шмигаль.

Міністр додав, що станом на сьогодні не бачить ознак завершення літнього наступу.

"Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські Сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують", – сказав очільник оборонного відомства.