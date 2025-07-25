Сырский заявил, что системы ПВО от союзников "уже на подходе"

Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед ВСУ, заявил главком

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Системы противовоздушной обороны, которые союзники договорились передать Украине, уже на подходе. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам встречи с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем.

Также во встрече приняли участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО поддержки и подготовки в сфере безопасности (NSATU) Кертис Баззард.

"Мы подробно рассмотрели ситуацию на передовой. Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед ВСУ", — написал Сырский.

Он добавил, что украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок россиян.

Стороны также обсудили поставки Украине систем ПВО, оплаченных Европой. Главком поблагодарил президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за быструю поставку этих систем.

"Они уже на подходе", — подчеркнул Сырский.

Фото: Facebook-аккаунт главкома

Фото: Facebook-аккаунт главкома

23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года.

24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждено три – две от Германии и одна от Норвегии.