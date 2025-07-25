Сырский заявил, что системы ПВО от союзников "уже на подходе"
Системы противовоздушной обороны, которые союзники договорились передать Украине, уже на подходе. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам встречи с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом Алексусом Гринкевичем.
Также во встрече приняли участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО поддержки и подготовки в сфере безопасности (NSATU) Кертис Баззард.
"Мы подробно рассмотрели ситуацию на передовой. Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед ВСУ", — написал Сырский.
Он добавил, что украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок россиян.
Стороны также обсудили поставки Украине систем ПВО, оплаченных Европой. Главком поблагодарил президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за быструю поставку этих систем.
"Они уже на подходе", — подчеркнул Сырский.
- 23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года.
- 24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждено три – две от Германии и одна от Норвегии.
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