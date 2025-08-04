На Волчанском направлении ВСУ фиксируют наемников из Китая и стран Африки – Зеленский

Украина будет реагировать на участие иностранцев в боевых действиях на стороне оккупантов, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На Волчанском направлении в боевых действиях на стороне России участвуют наемники из Китая, Пакистана, государств Африки и Центральной Азии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с военными.

Глава государства встретился с бойцами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад", – написал Зеленский.

Он добавил, что на этом направлении украинские защитники фиксируют участие в боевых действиях наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Президент пообещал реагировать.

Также Зеленский отметил украинских военных государственными наградами.

"Для меня честь – быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", – резюмировал он.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

ДОПОЛНЕНО В 17:40. Впоследствии Зеленский сообщил, что встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, которые обороняют Липцы в Харьковской области.

"Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", — добавил президент.

Отдельно обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Зеленский пообещал прорабатывать и решать все проговоренные вопросы.

Также глава государства отметил защитников из 92-й бригады государственными наградами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

21 июня ГУР сообщало, что граждане государств Центральной Азии все чаще становятся целями принудительной мобилизации, которую осуществляют российские силовые структуры.

5 июля в разведке заявили, что Россия хочет привлечь военных из Лаоса к разминированию Курской области.