На Волчанском направлении ВСУ фиксируют наемников из Китая и стран Африки – Зеленский

На Волчанском направлении ВСУ фиксируют наемников из Китая и стран Африки – Зеленскийдополнено
На Волчанском направлении в боевых действиях на стороне России участвуют наемники из Китая, Пакистана, государств Африки и Центральной Азии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с военными.
Глава государства встретился с бойцами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
"Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад", – написал Зеленский.
Он добавил, что на этом направлении украинские защитники фиксируют участие в боевых действиях наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Президент пообещал реагировать.
Также Зеленский отметил украинских военных государственными наградами.
"Для меня честь – быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", – резюмировал он.
ДОПОЛНЕНО В 17:40. Впоследствии Зеленский сообщил, что встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, которые обороняют Липцы в Харьковской области.
"Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания", — добавил президент.
Отдельно обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Зеленский пообещал прорабатывать и решать все проговоренные вопросы.
Также глава государства отметил защитников из 92-й бригады государственными наградами.
- 21 июня ГУР сообщало, что граждане государств Центральной Азии все чаще становятся целями принудительной мобилизации, которую осуществляют российские силовые структуры.
- 5 июля в разведке заявили, что Россия хочет привлечь военных из Лаоса к разминированию Курской области.
Комментарии (0)