Разведка: Россия хочет привлечь военных из Лаоса к разминированию Курской области

Россия пытается легализовать присутствие наемников, используя их в войне

Военные Лаоса на параде в Москве в 2025 году (Фото: wikipedia)

Россия пытается втянуть Лаос в полномасштабную войну против Украины на фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Кремль пытается привлечь своих так называемых "партнеров" под предлогом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной областях. Сводный отряд инженерных войск Народной армии Лаоса планируется привлечь к разминированию территорий Курской области.

Лаос в значительной степени зависит от внешней помощи, поэтому власти страны на начальном этапе выразили готовность отправить в Россию до 50 саперов и содействовать разминированию приграничной зоны.

Кроме того, Лаос оказывает бесплатную помощь, проводя реабилитацию раненых российских военнослужащих, воевавших против Украины.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины. Главное управление разведки продолжает фиксировать факты международного соучастия в вооруженной агрессии против нашей страны", – отметили в разведке.