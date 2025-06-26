Сеул предупредил, что КНДР готовит дополнительные войска для летнего наступления России
Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе. Об этом заявил журналистам член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки, сообщает Reuters.
По словам Ли, Национальная разведывательная служба Сеула в своих выводах ссылалась на новый набор войск в Северной Корее и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного сотрудника службы безопасности России.
"Дополнительное развертывание можно ожидать уже в июле или августе", – сказал он.
Ли отметил, что по данным разведки, в обмен на то, что Северная Корея снабжает Россию артиллерийскими боеприпасами и ракетами, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.
- 19 июня сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность отправки в Россию около 25 000 рабочих на завод по производству беспилотников.