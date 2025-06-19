NHK: КНДР может направить России 25 000 рабочих на завод по производству дронов

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Северна Корея рассматривает возможность отправки в Россию около 25 000 рабочих на завод по производству беспилотников. Об этом сообщает NHK со ссылкой на дипломатических собеседников в России и на Западе.

По имеющимся данным, это необходимо для "стимулирования производства", а взамен рабочие северокорейцы будут обучены управлению беспилотными летательными аппаратами.

Согласно плану, рабочие могут быть направлены на завод, который находится в "особой экономической зоне" "Алабуга" в Татарстане.

17 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия модернизирует иранские "шахеды" и передает производство в КНДР. Это, по его словам, представляет угрозу не только для Украины.