В МИД Китая заверили, что не знают о передаче Россией военных технологий Северной Корее

Линь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Министерству иностранных дел Китая неизвестны детали военного сотрудничества Северной Кореи и России, в частности, передает ли Москва современные военные технологии Пхеньяну, а именно по производству ударных дронов. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Укринформ.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули о двустороннем взаимодействии между КНДР и Россией", – ответил Линь на вопрос, не видит ли китайская сторона вызовов или угроз стабильности на Корейском полуострове от интенсивных военных обменов между Москвой и Пхеньяном.

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Спикер китайского МИД уточнил, что относительно сотрудничества между этими двумя странами Пекин неоднократно высказывал свою позицию, заключающуюся в том, что это двусторонние отношения между суверенными государствами и Китай не будет вмешиваться в них и комментировать.

При этом он отметил неизменность подходов Китая к войне России против Украины и урегулирования на Корейском полуострове.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что позиции Китая по отношению к украинскому кризису [так в КНР традиционно называют войну РФ против Украины] и вопросы Корейского полуострова являются последовательными и неизменными", – акцентировал Линь.

10 июня 2025 года Буданов заявлял, что Северная Корея будет производить "шахеды" и Россия ей в этом поможет.

Начальник ГУР считает, что сотрудничество России и Северной Кореи уже приводит к существенным изменениям военного баланса в Восточной Азии.