Северная Корея будет производить "шахеды", Россия ей в этом поможет – Буданов

Начальник ГУР заявил, что Москва и Пхеньян пока только договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи

Кирилл Буданов (Фото: Коордштаб)

Россия поможет Северной Корее наладить производство дронов-камикадзе типа Shahed на ее территории. Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БпЛА типа "Гарпия" и "Герань" [российская версия иранских беспилотников Shahed-136]", – сказал глава разведки.

По его словам, речь идет о передаче КНДР технологий и опыта производства "шахедов", которыми российские оккупационные войска каждую ночь атакуют Украину.

По мнению Буданова, это приведет к изменению военного баланса между Северной Кореей и Южной Кореей.

"Но пока они лишь договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи", – добавил он.

Россия каждую ночь атакует Украину "шахедами" и за последние несколько недель значительно увеличила количество беспилотников для обстрелов. В частности, в ночь на 9 июня и утром Россия запустила по Украине 479 дронов, а этой ночью – 315.

16 апреля 2025 года стало известно, что Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины.

26 апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм".

29 мая сообщалось, что КНДР способствовала атакам России на инфраструктуру Украины. С 2023 года Пхеньян мог передать Москве около 9 млн боеприпасов.