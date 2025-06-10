Північна Корея вироблятиме "шахеди", Росія їй в цьому допоможе – Буданов

Начальник ГУР заявив, що Москва та Пхеньян поки лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї

Кирило Буданов (Фото: Коордштаб)

Росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво дронів-камікадзе типу Shahed на її території. Про це в інтерв'ю War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БпЛА типу "Гарпія" і "Герань" [російська версія іранських безпілотників Shahed-136]", – сказав глава розвідки.

За його словами, йдеться про передання КНДР технологій і досвіду виробництва "шахедів", якими російські окупаційні війська кожної ночі атакують Україну.

На думку Буданова, це призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.

"Але поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", – додав він.

Росія кожної ночі атакує Україну "шахедами" та за останні кілька тижнів значно збільшила кількість безпілотників для обстрілів. Зокрема, у ніч проти 9 червня й уранці Росія запустила по Україні 479 дронів, а цієї ночі – 315.