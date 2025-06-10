Північна Корея вироблятиме "шахеди", Росія їй в цьому допоможе – Буданов
Росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво дронів-камікадзе типу Shahed на її території. Про це в інтерв'ю War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БпЛА типу "Гарпія" і "Герань" [російська версія іранських безпілотників Shahed-136]", – сказав глава розвідки.
За його словами, йдеться про передання КНДР технологій і досвіду виробництва "шахедів", якими російські окупаційні війська кожної ночі атакують Україну.
На думку Буданова, це призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.
"Але поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", – додав він.
Росія кожної ночі атакує Україну "шахедами" та за останні кілька тижнів значно збільшила кількість безпілотників для обстрілів. Зокрема, у ніч проти 9 червня й уранці Росія запустила по Україні 479 дронів, а цієї ночі – 315.
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