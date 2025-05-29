КНДР способствовала атакам России на инфраструктуру Украины – отчет мониторинговой группы
Северная Корея поставила России более 20 000 контейнеров с боеприпасами, что помогло усилить ракетные удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сказано в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT).
По данным группы, из КНДР в Россию с сентября 2023 года было направлено на грузовых судах около 9 млн артиллерийских и ракетных боеприпасов, не менее 100 баллистических ракет, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня большой дальности и боеприпасов к ним.
Это дало возможность усилить ракетные атаки на украинские города, включая "точечные удары по критически важной гражданской инфраструктуре".
Москва в ответ могла помочь Северной Корее улучшить характеристики ракет, предоставив необходимые данные. Также, как сообщается, Кремль мог передать средства ПВО и зенитные ракеты, а также системы радиоэлектронной борьбы.
"По крайней мере в обозримом будущем Северная Корея и Россия намерены продолжать и углублять свое военное сотрудничество в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", – сказано в докладе.
Мониторинговая группа была создана после того, как Россия наложила вето на возобновление работы группы ООН, которая в течение 15 лет обеспечивала соблюдение санкций в отношении ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Ее членами являются США, Южная Корея, Япония и восемь государств-членов ООН.
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