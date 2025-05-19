Россия могла оказать КНДР технологическую помощь в разработке новой ракеты

Ким Чен Ын на учениях (Фото: KCNA)

В Южной Корее заявили, что Северная Корея могла получить от России технологическую помощь в разработке новой ракеты класса "воздух-воздух". Об этом сообщает Yonhap Agency со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов полковника Ли Сон Чжуна.

"Мы считаем, что такая связь существует", – сказал он в ответ на вопрос о том, получала ли КНДР оружие и передовые технологии от России.

Однако он подчеркнул, что нужен дополнительный анализ для определения масштабов и объема возможной технологической помощи в обмен на помощь в войне России против Украины.

"Было много случаев, когда Север пытался обмануть или преувеличить... проблемы с обеспечением запасными частями и материалами привели к задержкам в развертывании. Мы считаем, что системам вооружения также потребуется значительное время (для ввода в эксплуатацию)", – сказал Ли Сон Чжун.

Заявление прозвучало после испытания оружия КНДР в начале прошлой неделе. 17 мая сообщалось, что Ким Чен Ын руководил учениями по противовоздушной обороне и воздушным налетам со стрельбой летной группы ВВС. С истребителя МиГ-29, вероятно, и была запущена новая ракета.

Учения в КНДР, фото: KCNA