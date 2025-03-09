КНДР впервые показала шеститонную атомную субмарину, способную нести 10 ракет – фото

Это первый случай, когда Северная Корея раскрыла информацию о строительстве и виде такого военного судна

Ким Чен Ын возле атомной субмарины (Фото: KNCA)

Северная Корея впервые показала атомную подлодку, строительство которой проинспектировал диктатор Ким Чен Ын. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на KCNA, государственное медиа КНДР.

KCNA опубликовало фотографии, на которых изображено, как они описали "атомную подлодку со стратегическими управляемыми ракетами". Это стало частью сообщения о визите Ким Чен Ына на главные корабельные, где строятся военные суда.

Государственное информационное агентство КНДР не предоставило деталей о подлодке, но отметила, что Ким был ознакомлен с процессом его строительства.

По словам южнокорейского эксперта по подлодкам Мун Кун Сыка, который преподает в университете Сеула, подлодка весом 6000 или 7000 тонн может нести около 10 ракет. Он отметил, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" указывает на вероятное оснащение лодки ядерным оружием.

Это первый случай, когда Северная Корея раскрыла информацию о строительстве и виде такого военного судна, отмечает Yonhap.

Фото: KNCA