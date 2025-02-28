КНДР провела испытания ракет, Ким Чен Ын отдал приказ о ядерной готовности

По словам Ким Чен Ына, запуск ракет был демонстрацией для врагов

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия после испытательного запуска стратегических крылатых ракет. Об этом сообщают северокорейское информационное агентство KCNA и Reuters.

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Отмечается, что испытание ракет было проведено, чтобы предупредить "противников, которые нагнетают и обостряют обстановку конфронтации" и нарушают безопасность КНДР, и показать им "готовность различных средств ядерной операции".

По информации KCNA, ракеты поразили цель, совершив полет по овальной траектории на 1 587 км, который длился 7,96 и 7,97 секунды.

"Мощная ударная способность, является самым совершенным сдерживающим и оборонительным потенциалом", – сказал Ким Чен Ын.

Он также добавил, что долг ядерных сил КНДР и их "ответственная миссия" защищать суверенитет и безопасность страны при помощи "надежного ядерного щита" и путем повышения боеготовности ядерных сил.

Как сообщает Reuters, военные Южной Кореи накануне заявляли, что обнаружили признаки подготовки к запуску ракет.