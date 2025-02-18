Южная Корея приняла на вооружение ракету, способную поражать бункеры КНДР – Yonhap

Новая ракета может точно и координированно поражать цели на территории Северной Кореи, что позволит усилить сдерживание угроз КНДР

Ракета Ure (Фото: NK News)

Вооруженные силы Южной Кореи приняли на вооружение новую тактическую баллистическую ракету класса "земля-земля", способную поражать подземные объекты КНДР, в том числе бункеры и артиллерию, спрятанную в горах и туннелях. Об этом пишет Yonhap.

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По информации южнокорейского Комитета начальников штабов, новая ракета может точно и координировано поражать цели на территории Северной Кореи, что позволит усилить сдерживание угроз КНДР и эффективно нейтрализовать артиллерию противника в случае конфликта.

Эту тактическую ракету, названную "Ure" (что в переводе с корейского означает "Гром"), разработали преимущественно для поражения артиллерии большой дальности Северной Кореи, скрытой в пещерах или туннелях вблизи границы на расстоянии до 180 км.

Необходимость наличия такой ракеты в арсенале объясняется тем, что Сеул и столичный регион, где проживают около половины 51-миллионного населения Южной Кореи, находятся в зоне досягаемости дальнобойной артиллерии КНДР, поясняет Yonhap. Это требует постоянного усовершенствования средств для нейтрализации этой угрозы.

8 февраля 2025 года стало известно, что Северная Корея начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией.

11 февраля разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР направила около 200 единиц дальнобойной артиллерии в Россию.

18 февраля начальник ГУР Буданов заявил, что северокорейские баллистические ракеты KN-23, которые россияне применяют в войне против Украины, стали более точными после доработки.