Південна Корея прийняла на озброєння ракету, здатну уражати бункери КНДР – Yonhap

Нова ракета може точно та координовано вражати цілі на території Північної Кореї, що дозволить посилити стримування загроз з боку КНДР

Ракета Ure (Фото: NK News)

Збройні сили Південної Кореї прийняли на озброєння нову тактичну балістичну ракету класу "земля-земля", яка здатна вражати підземні об'єкти КНДР, зокрема бункери та артилерію, заховану в горах та тунелях. Про це пише Yonhap.

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За інформацією південнокорейського Комітету начальників штабів, нова ракета може точно та координовано вражати цілі на території Північної Кореї, що дозволить посилити стримування загроз з боку КНДР та ефективно нейтралізувати артилерію противника в разі конфлікту.

Цю тактичну ракету, названу "Ure" (що в перекладі з корейської означає "Грім"), розробили переважно для ураження артилерії великої дальності Північної Кореї, що схована в печерах чи тунелях поблизу кордону на відстані до 180 км.

Необхідність наявності такої ракети в арсеналі пояснюється тим, що Сеул та столичний регіон, де проживає близько половини 51-мільйонного населення Південної Кореї, розташовані в зоні досяжності далекобійної артилерії КНДР, пояснює Yonhap. Це вимагає постійного вдосконалення засобів для нейтралізації цієї загрози.

8 лютого 2025 року стало відомо, що Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.

11 лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії.

18 лютого начальник ГУР Буданов заявив, що північнокорейські балістичні ракети KN-23, які росіяни застосовують у війні проти України, стали більш точними після доопрацювання.