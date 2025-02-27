"Они – основной бенефициар выгод". Буданов рассказал о роли КНДР в сотрудничестве с РФ

По словам начальника ГУР, армия Северной Кореи сейчас получает боевой опыт, которого не было с 1950-х годов

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал Северную Корею основным получателем выгод в российско-украинской войне. Такое мнение он высказал в интервью для Укринформа.

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"Для северных корейцев здесь как раз все хорошо, потому что они – основной бенефициар выгод из этого процесса: их армия получает боевой опыт, которого не было с 1950-х годов", – сказал он.

Буданов напомнил, что первое применение КНДРовцев после подготовки в России показало, что это – "просто ужас", то есть они были точно не готовы ни к чему в нынешних реалиях.

Но они вернутся в КНДР, начнут переучивать свою армию, а они уже "обкатали" на войне свое вооружение в самых ожесточенных боях, подчеркнул Буданов.

Он напомнил о северокорейских баллистических ракетах KN-23, первые применения которых в войне РФ против Украины показали отклонения в полтора и более километров.

"Российские специалисты поработали с их специалистами на заводах, переработали, модернизировали – и теперь эти ракеты попадают в цель", – сказал Буданов.

Также северокорейские военные теперь знают, что такое дроны – раньше они вообще такого не видели.

Начальник ГУР прогнозирует, что теперь начнется переоснащение и переобучение армии Северной Кореи и для Тихоокеанского региона будет появляться новая угроза.

"Потому что одно дело – когда стреляли прямо в сторону Японского моря, и все, как говорится, нервничали. Но, будем откровенны, все же понимали, что и точность не та и качество, кто его знает, как оно будет работать, а теперь – все", – говорит Буданов.

Что же касается самой России, то, по словам Буданова, сам факт применения КНДРовцев в войне в целом унизителен как для страны, которая провозглашает себя "почти с посягательством на мирового лидера", или по меньшей мере на вторую армию мира.

24 февраля Буданов сообщал, что россияне получили от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок и 120 реактивных систем залпового огня.

27 февраля 2025 года стало известно о том, что Северная Корея направила дополнительные войска для боев в Курской области.