"Значительные цифры". Буданов озвучил, сколько САУ и РСЗО Северная Корея дала России

Глава разведки отметил, что КНДР уже поставила эту технику в войска РФ и те начали ее использовать

Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Россияне получили от Северной Кореи 120 дальнобойных самоходных артиллерийских установок и 120 реактивных систем залпового огня, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, он рассказал на специальной встрече YES по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России.

По словам Буданова, КНДР уже поставила эту технику в войска РФ и те начали ее использовать. Речь идет о 120 САУ калибра 170 миллиметров (дальнобойная артиллерия, наверное, речь идет о системах Koksan. – Ред.) и 120 РСЗО калибра 240 мм.

"Это достаточно столь значительные цифры", – подчеркнул глава ГУР.

Он добавил, что "вообще другой вопрос", сколько еще вооружения Северной Кореи поставляется в Россию.

Глава разведки отметил, что КНДР предоставляет оккупантам 49% артиллерийских боеприпасов калибра 122-152 мм и реактивных снарядов к РСЗО калибра 122 мм (в частности, такой у систем "Град". – Ред.).