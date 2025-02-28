КНДР провела випробування ракет, Кім Чен Ин віддав наказ про ядерну готовність

За словами Кім Чен Ина, запуск ракет був демонстрацією для ворогів

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї після випробувального запуску стратегічних крилатих ракет. Про це повідомляють північнокорейське інформаційне агентство KCNA та Reuters.

Зазначається, що випробування ракет було проведено, щоб попередити "противників, які нагнітають і загострюють обстановку конфронтації" та порушують безпеку КНДР, і показати їм "готовність різних засобів ядерної операції".

За інформацією KCNA, ракети уразили ціль, здійснивши політ по овальній траєкторії на 1587 км, що тривав 7,96 і 7,97 секунди.

"Потужна ударна здатність є найдосконалішим стримувальним і оборонним потенціалом", – сказав Кім Чен Ин.

Він також додав, що обов'язок ядерних сил КНДР та їхня "відповідальна місія" захищати суверенітет і безпеку країни за допомогою "надійного ядерного щита" та шляхом підвищення боєготовності ядерних сил.

Як повідомляє Reuters, військові Південної Кореї напередодні заявляли, що виявили ознаки підготовки до запуску ракет.