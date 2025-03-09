КНДР вперше показала шеститонну атомну субмарину, здатну нести 10 ракет – фото

Це перший випадок, коли Північна Корея розкрила інформацію про будівництво і вигляд такого військового судна

Кім Чен Ин біля атомної субмарини (Фото: KNCA)

Північна Корея вперше показала атомний підводний човен, будівництво якого проінспектував диктатор Кім Чен Ин. Про це пише південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на KCNA, державне медіа КНДР.

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KCNA опублікувало фотографії, на яких зображено, як вони описали "атомний підводний човен зі стратегічними керованими ракетами". Це стало частиною повідомлення про візит Кім Чен Ина на головні корабельні, де будуються військові судна.

Державне інформаційне агентство КНДР не надало деталей про підводний човен, але зазначила, що Кім був ознайомлений з процесом його будівництва.

За словами південнокорейського експерта з підводних човнів Мун Кун Сика, який викладає в університеті Сеула, підводний човен вагою 6000 або 7000 тонн може нести близько 10 ракет. Він зазначив, що використання терміну "стратегічні керовані ракети" вказує на ймовірне оснащення човна ядерною зброєю.

Це перший випадок, коли Північна Корея розкрила інформацію про будівництво і вигляд такого військового судна, зазначає Yonhap.

Фото: KNCA