Новая массированная атака. Россия запускала сотни БПЛА, баллистику и "Искандеры"

Основным направлением удара этой ночью был Киев

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 10 июня российская армия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 282 цели, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

С 20:00 9 июня противник атаковал:

← 315 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России;

← двумя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области;

← пятью крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области.

Основным направлением удара стал Киев.

По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежены 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны.

← 213 БпЛА (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 64 – локационно потерянные/подавленные РЭБ;

← две баллистические ракеты KN-23;

← пять крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

В Одессе враг попал в жилой дом. В частности, были повреждены роддом, станция скорой и предприятие.

По состоянию на данный момент известно о двух погибших и девяти раненых.

В Киеве в результате обстрела пострадали четыре человека. Наибольшие разрушения получили Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Голосеевский районы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину.

"Российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже ночь вместо прекращения огня – массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина", – написал он.