Россия ударила дронами по Одессе: поврежден роддом, погиб человек – фото

В результате обстрела серьезно повреждены жилые дома в центральной части города

Российский обстрел Одессы (Фото: t.me/truonline)

В ночь на 10 июня Россия нанесла удар дронами по жилому дому и роддому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По данным начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома.

Последствия обстрела (Фото: t.me/truonline)

Последствия обстрела (Фото: t.me/truonline)

Последствия обстрела (Фото: t.me/truonline)

Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам Кипера, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Как сообщил мэр Труханов, предварительно – один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется.

Последствия обстрела (Фото: t.me/odeskaODA)

Последствия обстрела (Фото: t.me/odeskaODA)

Последствия обстрела (Фото: t.me/odeskaODA)

По данным Кипера, погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Кроме этого, серьезно повреждены жилые дома в центральной части города.