Россия ударила дронами по Одессе: поврежден роддом, погиб человек – фото
В ночь на 10 июня Россия нанесла удар дронами по жилому дому и роддому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
По данным начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате ночной атаки ударными беспилотниками в Одессе получила повреждения административная часть роддома.
Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам Кипера, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома.
Как сообщил мэр Труханов, предварительно – один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется.
По данным Кипера, погиб 59-летний мужчина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.
Кроме этого, серьезно повреждены жилые дома в центральной части города.
- В ночь на 4 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе пострадал один человек и были повреждения гражданской инфраструктуры.
- В ночь на 10 июня российские войска массированно нанесли удар по Киеву. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения в семи районах, возникли пожары, четыре человека пострадали.