Росія вдарила дронами по Одесі: пошкоджено пологовий будинок, загинула людина – фото

Російський обстріл Одеси (Фото: t.me/truonline)

У ніч на 10 червня Росія завдала удару дронами по житловому та пологовому будинках в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками в Одесі зазнала пошкоджень адміністративна частина пологового будинку.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/truonline)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/truonline)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/truonline)

Обійшлося без жертв і постраждалих.

За словами Кіпера, росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

Як повідомив мер Труханов, попередньо – одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/odeskaODA)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/odeskaODA)

Наслідки обстрілу (Фото: t.me/odeskaODA)

За даними Кіпера, загинув 59-річний чоловік, щонайменше четверо людей дістали поранення.

Окрім цього, серйозно пошкоджено житлові будинки в центральній частині міста.

ДОПОВНЕНО О 09:13. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій кількість жертв внаслідок атаки Росії на Одесу збільшилась до двох людей.

Одеська обласна прокуратура додала, що внаслідок атаки дев’ятеро людей дістали травми: серед них - п’ятеро жінок і троє чоловіків із пораненнями, ще одна мешканка зазнала гострої стресової реакції.

За попередніми даними, окупанти використали понад 10 ударних безпілотників.

У ніч проти 4 червня Росія вчергове масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого у місті були пошкодження цивільної інфраструктури й одна постраждала людина.

У ніч на 10 червня російські війська масовано завдали удару по Києву. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано руйнування у семи районах, виникли пожежі, четверо людей постраждало.