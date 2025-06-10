Росія масовано атакувала Київ дронами та балістикою. Виникли пожежі, є постраждалі

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У ніч на 10 червня російські війська масовано завдали удару по Києву. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано руйнування у семи районах, виникли пожежі, четверо людей постраждало.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, близько 00:19 повідомив, що ворожі дрони почали атакувати Київ.

У Повітряних силах Збройних Сил України близько 00:23 повідомляли про групу "шахедів", які летіли на столицю. О 02:00 військові написали про підліт ракети.

Мер міста Віталій Кличко близько 03:15 повідомив, що у Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці.

За словами Кличка, у Дарницькому районі уламки, за попередніми даними, впали на приватний будинок. У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа спалахнула в житловому масиві в Оболонському районі.

Водночас Ткаченко повідомив про постраждалу в Шевченківському районі української столиці. За його словами, поранення отримала жінка. Їй надають медичну допомогу.

Також у Голосіївському районі є руйнування в бізнес-центрі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Дарницькому районі унаслідок падіння уламків безпілотника зруйновано житловий будинок, попередньо – без займання

"Зафіксовано пожежі в нежитловій і житловій будівлях, займання складських приміщень та лісосмуги. Також пошкоджено гаражний кооператив, частково зруйновано нежитлову зону", – зазначають у КМВА.

У Оболонському районі уламки влучили в житлові будівлі: пошкоджено два поверхи одного з будинків, ще один – зруйновано. Також виникла пожежа в офісній будівлі. Зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

У Деснянському районі через падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.

У Шевченківському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, ще одна будівля за іншою адресою зазнала пошкоджень. У Подільському районі пошкоджено нежитлові приміщення.

О 03:52 Кличко повідомив, що відомо про трьох постраждалих. О 05:58 мер міста уточнив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох.

О 05:10 в Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад 5 годин.