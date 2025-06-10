РФ массированно атаковала Киев дронами и баллистами. Возникли пожары, есть пострадавшие

В результате массированного обстрела повреждения получили семь районов столицы

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 10 июня российские войска массированно нанесли удар по Киеву. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения в семи районах, возникли пожары, четыре человека пострадали.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, около 00:19 сообщил, что вражеские дроны начали атаковать Киев.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины около 00:23 сообщали о группе шахедов, летевших на столицу. В 02:00 военные написали о подлете ракеты.

Мэр города Виталий Кличко около 03:15 сообщил, что в Подольском и Дарницком районах падение обломков на открытой местности. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте.

По его словам, в Дарницком районе обломки, по предварительным данным, упали на частный дом. В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме. Также пожар разгорелся в жилом массиве в Оболонском районе.

В то же время, Ткаченко сообщил о пострадавшей в Шевченковском районе украинской столице. По его словам, ранение получила женщина. Ей оказывают медицинскую помощь.

Также в Голосеевском районе есть разрушение в бизнес-центре. Информация о пострадавших уточняется.

По информации Киевской городской военной администрации, в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушен жилой дом, предварительно – без возгорания

"Зафиксированы пожары в нежилом и жилом зданиях, возгорание складских помещений и лесополосы. Также поврежден гаражный кооператив, частично разрушена нежилая зона", – отмечает КМВА.

В Оболонском районе обломки попали в жилые здания: повреждены два этажа одного из домов, еще один – разрушен. Также возник пожар в офисном здании. Зафиксировано падение отломков на открытой местности.

В Деснянском районе из-за падения частей сбитого БПЛА загорелся автомобиль.

В Шевченковском районе вспыхнул пожар в жилом доме, еще одно здание по другому адресу получило повреждения. В Подольском районе повреждены нежилые помещения.

В 03:52 Кличко сообщил, что известно о трех пострадавших. В 05:58 мэр города уточнил, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до четырех.

В 05:10 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Опасность продолжалась более 5 часов.