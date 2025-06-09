Основной удар россиян этой ночью был направлен на один из оперативных аэродромов – Игнат

Спикер Воздушных сил не уточнил, о каком именно аэродроме идет речь. От массированного обстрела РФ этой ночью больше всего страдали Киев и Ровно

Юрий Игнат (Фото: Facebook спикера)

Главной целью российских оккупационных войск во время массированного обстрела Украины в ночь на 9 июня был один из оперативных аэродромов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Массированный удар. Один из самых больших, которые наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают эти вопросы, на один из оперативных аэродромов, что был атакован противником", – сказал он.

Спикер Воздушных сил не уточнил, о каком именно аэродром идет речь.

Этой ночью и утром Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль говорил, что ночь в регионе была тяжелая – под "мощным воздушным ударом". В Киеве повреждено офисное здание в Дарницком районе.

7 июня 2025 года Игнат сообщил, что Россия применяет уже до 500 дронов за ночь против Украины и увеличивает производство БпЛА.

После 10:30 россияне сбросили КАБы на Запорожье. Там тяжело ранена женщина и разрушены по меньшей мере семь частных домов.