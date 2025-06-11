Буданов: Сотрудничество России и КНДР существенно изменит баланс сил в Восточной Азии

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Сотрудничество России и Северной Кореи уже приводит к существенным изменениям военного баланса в Восточной Азии. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, КНДР использует технологии и боевой опыт РФ, благодаря чему существенно расширяет собственные возможности ведения агрессивной войны. В частности, для массового производства ударных дронов.

"Договоренности о создании на территории КНДР производства беспилотников типа "Гарпия" и "Герань" могут существенно изменить военный баланс между Южной и Северной Кореей", – сообщил Буданов.

Кроме того, Пхеньян развивает ядерную компоненту благодаря помощи РФ. Речь идет о дальнобойных ракетах и подводных атомных лодках.

Руководитель ГУР отметил, что первая партия ракет КN-23, которую поставил Пхеньян Москве, была крайне несовершенна: снаряды отклонялись от траектории или взрывались в воздухе. Однако сейчас ракеты попадают точно в цель, и это результат работы северокорейских и российских специалистов.

Также, по словам Буданова, КНДР поставляет России живую силу, устаревшую, однако, эффективную военную технику и дешевые производственные мощности. В частности, враг использует северокорейские 122-мм пушки Д-74, разные системы реактивной артиллерии калибров 107 мм и 240 мм, а также 170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 ("Коксан").