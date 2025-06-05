Глава КНДР пообещал Шойгу безоговорочно поддерживать Россию в "вопросе Украины"
Северная Корея пообещала безоговорочную поддержку России, в частности, в "украинском вопросе". Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу 4 июня, передает KCNA.
Шойгу поблагодарил лидера КНДР за "героизм" солдат, которых Пхеньян направил в Россию для участия в войне против Украины. Тот, в свою очередь, пообещал и дальше поддерживать РФ.
"Ким Чен Ын подтвердил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики и впредь будет безоговорочно поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам, включая украинский вопрос", – сказано в заявлении.
Глава Северной Кореи также выразил убежденность в том, что Россия "непременно победит в священном деле", имея в виду полномасштабную войну против Украины.
Вместе с этим Шойгу и Ким Чен Ын обсудили "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между странами и вопросы взаимного сотрудничества в различных областях.
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