Макрон призвал Китай остановить КНДР от участия в войне России против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Китай повлиять на Северную Корею, чтобы она прекратила участвовать в войне России против Украины. Об этом он заявил на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает France 24.
"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить вмешательства КНДР на европейскую территорию", – заявил Макрон.
Он добавил, что российско-украинская война влияет на весь мир. По словам французского президента, своей агрессией против Европы Россия хочет дестабилизировать Азию.
На днях в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) отмечалось, что Северная Корея поставила России более 20 000 контейнеров с боеприпасами, что помогло усилить ракетные удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.
- 5 апреля 2025 года сообщалось, что Россия в значительной степени зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи.
- 16 апреля стало известно, что Северная Корея заработала более 20 млрд долларов на полномасштабной войне России против Украины.
- 26 апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм".
- 19 мая в Южной Корее заявляли, что Россия могла предоставить КНДР технологическую помощь в разработке новой ракеты.
- 26 мая глава СВР сообщил, что с начала полномасштабной войны Северная Корея передала России 6 млн артснарядов.