Макрон призвал Китай остановить КНДР от участия в войне России против Украины

Французский президент заявил, что российско-украинская война напрямую влияет на весь мир, в частности, на Азию

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/HOW HWEE YOUNG)

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Китай повлиять на Северную Корею, чтобы она прекратила участвовать в войне России против Украины. Об этом он заявил на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", передает France 24.

"Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить вмешательства КНДР на европейскую территорию", – заявил Макрон.

Он добавил, что российско-украинская война влияет на весь мир. По словам французского президента, своей агрессией против Европы Россия хочет дестабилизировать Азию.

На днях в отчете Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) отмечалось, что Северная Корея поставила России более 20 000 контейнеров с боеприпасами, что помогло усилить ракетные удары по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.