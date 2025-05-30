Макрон закликав Китай зупинити КНДР від участі у війні Росії проти України

Французький президент заявив, що російсько-українська війна прямо впливає на весь світ, зокрема на Азію

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/HOW HWEE YOUNG)

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Китай вплинути на Північну Корею, щоб та припинила брати участь у війні Росії проти України. Про це він заявив на найбільшому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", передає France 24.

"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в справи Південно-Східної Азії або Азії, він повинен не допустити втручання КНДР на європейській території", – заявив Макрон.

Він додав, що російсько-українська війна впливає на весь світ. За словами французького президента, своєю агресією проти Європи Росія хоче також дестабілізувати Азію.

Днями у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) наголошувалося, що Північна Корея поставила Росії понад 20 000 контейнерів із боєприпасами, що допомогло посилити ракетні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.