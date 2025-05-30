Макрон закликав Китай зупинити КНДР від участі у війні Росії проти України
Президент Франції Емманюель Макрон закликав Китай вплинути на Північну Корею, щоб та припинила брати участь у війні Росії проти України. Про це він заявив на найбільшому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", передає France 24.
"Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в справи Південно-Східної Азії або Азії, він повинен не допустити втручання КНДР на європейській території", – заявив Макрон.
Він додав, що російсько-українська війна впливає на весь світ. За словами французького президента, своєю агресією проти Європи Росія хоче також дестабілізувати Азію.
Днями у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) наголошувалося, що Північна Корея поставила Росії понад 20 000 контейнерів із боєприпасами, що допомогло посилити ракетні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.
- 5 квітня 2025 року повідомлялося, що Росія значною мірою залежить від постачання боєприпасів із Північної Кореї.
- 16 квітня стало відомо, що Північна Корея заробила понад $20 млрд на повномасштабній війні Росії проти України.
- 26 квітня Росія вперше визнала участь військових КНДР у війні проти України, заявивши, що вони нібито показали "високий професіоналізм".
- 19 травня у Південній Кореї заявляли, що Росія могла надати КНДР технологічну допомогу у розробці нової ракети.
- 26 травня глава СЗР повідомив, що з початку повномасштабної війни Північна Корея передала Росії 6 млн артснарядів.