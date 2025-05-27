Рютте заявив, що Китай, КНДР, Іран та Росія "працюють разом" у війні в Україні

Генсек НАТО повідомив, що альянс знає про роль кожної з країн у російсько-українській війні

Марк Рютте (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай, Північна Корея та Іран співпрацюють з РФ у війні проти України в обмін на російську допомогу для зміцнення свого військового потенціалу. Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО в місті Дейтон, повідомляє видання La Repubblica.

Ключовим союзником, за словами Рютте, є Китай.

"Ми знаємо, що Китай є ключовим посередником війни Росії проти України, який постачає Росії товари подвійного використання та допомагає їй обходити санкції", – сказав він.

Генсек НАТО не повідомив, що отримує Китай від Росії в обмін на допомогу у війні. Натомість він зазначив, що КНДР та Іран зміцнюють таким чином свій військовий потенціал і посилюють агресію проти сусідів.

Зокрема, Північна Корея в обмін на підтримку "отримує багато російських технологій", а Іран на отримані від Москви гроші "сіє безлад на Близькому Сході".

"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", – наголосив Рютте.