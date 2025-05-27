Рютте заявил, что Китай, КНДР, Иран и Россия "работают вместе" в войне в Украине

Генсек НАТО сообщил, что альянс знает о роли каждой из стран в российско-украинской войне

Марк Рютте (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай, Северная Корея и Иран сотрудничают с РФ в войне против Украины в обмен на российскую помощь в целях укрепления своего военного потенциала. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в городе Дейтон, сообщает издание La Repubblica.

Ключевой союзник, по словам Рютте, – Китай.

"Мы знаем, что Китай является ключевым посредником войны России против Украины, который снабжает России товарами двойного назначения и помогает ей обходить санкции", – сказал он.

Генсек НАТО не сообщил, что получает Китай от России в обмен на помощь в войне. В то же время он отметил, что КНДР и Иран укрепляют таким образом свой военный потенциал и усиливают агрессию против соседей.

В частности, Северная Корея в обмен на поддержку "получает много российских технологий", а Иран на полученные от Москвы деньги "сеет беспорядок на Ближнем Востоке".

"Эти четыре страны работают вместе, мы не должны быть наивными", – подчеркнул Рютте.