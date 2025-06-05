Глава КНДР пообіцяв Шойгу беззастережно підтримувати Росію у "питанні України"

Кім Чен Ин заявив, що вірить у перемогу Росії у війні проти України

Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: http://kcna.kp/)

Північна Корея пообіцяла беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні". Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу 4 червня, передає KCNA.

Шойгу подякував лідеру КНДР за "героїзм" солдатів, яких Пхеньян спрямував до Росії для участі у війні проти України. Той, своєю чергою, пообіцяв і надалі підтримувати РФ.

"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки й надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань, включно з українським питанням", – сказано в заяві.

Глава Північної Кореї також висловив переконання, що Росія "неодмінно переможе у священній справі", маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Водночас Шойгу та Кім Чен Ин обговорили "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами та питання взаємного співробітництва в різних галузях.