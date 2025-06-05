Глава КНДР пообіцяв Шойгу беззастережно підтримувати Росію у "питанні України"
Північна Корея пообіцяла беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні". Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу 4 червня, передає KCNA.
Шойгу подякував лідеру КНДР за "героїзм" солдатів, яких Пхеньян спрямував до Росії для участі у війні проти України. Той, своєю чергою, пообіцяв і надалі підтримувати РФ.
"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки й надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань, включно з українським питанням", – сказано в заяві.
Глава Північної Кореї також висловив переконання, що Росія "неодмінно переможе у священній справі", маючи на увазі повномасштабну війну проти України.
Водночас Шойгу та Кім Чен Ин обговорили "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами та питання взаємного співробітництва в різних галузях.
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