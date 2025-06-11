Буданов: Співпраця Росії та КНДР суттєво змінить баланс сил у Східній Азії

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Співпраця Росії та Північної Кореї вже призводить до суттєвих змін військового балансу в Східній Азії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The War Zone.

За його словами, КНДР використовує технології та бойовий досвід РФ, завдяки чому суттєво розширює власні можливості ведення агресивної війни. Зокрема, для масового виробництва ударних дронів.

"Домовленості про створення на території КНДР виробництва безпілотників типу "Гарпія" та "Гєрань" можуть суттєво змінити військовий баланс між Південною та Північною Кореєю", – повідомив Буданов.

Окрім цього, Пхеньян розвиває ядерну компоненту завдяки допомозі РФ. Йдеться про далекобійні ракети та підводні атомні човни.

Керівник ГУР зазначив, що перша партія ракет КN-23, яку Пхеньян поставив Москві, була вкрай недосконала: снаряди відхилялися від траєкторії або вибухали в повітрі. Однак зараз ракети влучають точно у ціль, і це результат роботи північнокорейських і російських спеціалістів.

Також, за словами Буданова, КНДР постачає Росії живу силу, застарілу, проте, ефективну військову техніку та дешеві виробничі потужності. Зокрема, ворог використовує північнокорейські 122-мм гармати Д-74, різні системи реактивної артилерії калібрів 107 мм і 240 мм, а також 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 ("Коксан").