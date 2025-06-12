У МЗС Китаю запевнили, що не знають про передання Росією військових технологій Північній Кореї

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Міністерству закордонних справ Китаю не відомі деталі військової співпраці Північної Кореї та Росії, зокрема, чи передає Москва сучасні військові технології Пхеньяну, а саме щодо виробництва ударних дронів. Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.

"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і Росією", – відповів Лінь на запитання, чи не вбачає китайська сторона викликів або загроз стабільності на Корейському півострові від інтенсивних військових обмінів між Москвою та Пхеньяном.

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Речник китайського МЗС уточнив, що стосовно співпраці між цими двома країнами Пекін неодноразово висловлював свою позицію, яка полягає в тому, що це двосторонні відносини між суверенними державами й Китай не втручатиметься в них та не коментуватиме.

Водночас він наголосив на незмінності підходів Китаю до війни Росії проти України та врегулювання на Корейському півострові.

"Хочу ще раз підкреслити, що позиції Китаю стосовно української кризи [так в КНР традиційно називають війну РФ проти України] та питання Корейського півострова є послідовними й незмінними", – акцентував Лінь.

10 червня 2025 року Буданов заявляв, що Північна Корея вироблятиме "шахеди" і Росія їй в цьому допоможе.

Начальник ГУР вважає, що співпраця Росії та Північної Кореї вже призводить до суттєвих змін військового балансу в Східній Азії.