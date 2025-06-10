Президент Південної Кореї попросив Сі Цзіньпіна позбавити КНДР ядерної зброї

Лі Чже Мьон (Фото: YONHAP/EPA)

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон попросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна "відіграти конструктивну роль" у денуклеаризації Корейського півострова. Китай погодився, повідомляє Yonhap.

Прохання посприяти ядерному роззброєнню півострова новообраний президент Лі озвучив під час першої телефонної розмови із лідером Китаю. Південна Корея відмовилася від ядерної зброї ще наприкінці минулого сторіччя, отже єдиною власницею такого виду зброї на півострові є КНДР.

Як повідомляє агенція, Сі пообіцяв, що Китай докладе зусиль для розв'язання проблеми. Він заявив, що "сприяння миру та стабільності на півострові" служитиме взаємним інтересам як Південної Кореї, так і Китаю.

Сі також закликав президента Південної Кореї вивести стратегічне партнерство країн на вищий рівень.

Зазначається, що розмова відбулася на тлі зростального суперництва між Китаєм та США, які є військовим союзником Південної Кореї.